Milyonluk soygunu yapan tanıdık çıktı

Antalya'da iş yerinden 1 milyon lira çalan şüpheli, eski çalışan çıktı.

Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde pazartesi günü bir iş yerinin çelik kasasından dolar, euro ve Türk lirası olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalındı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı, iş yerinin eski çalışanlarından Batuhan Yılmaz'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan Batuhan Yılmaz'ın gösterdiği yerde yapılan aramada da çalınan paralar bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Taşağıl Jandarma Karakolu’nda işlemleri tamamlanan Batuhan Yılmaz, dün sabah adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yılmaz, tutuklandı.