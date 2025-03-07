Mimar Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Ece Gürel, hastaneye kaldırıldığında eşiyle konuştu, bir süre sonra genç kadının kalbinin durduğu, yeniden yaşama döndürüldüğü açıklandı. Yoğun bakıma alınan Gürel, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

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YARIŞMA PROGRAMINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI Ece Gürel'in geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca adlı programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsediyor. Hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu belirten Gürel, ağabeyinin orada yaşadığını söylüyor.

Üçüncü üniversitesini okuduğunu söyleyen Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini ifade ediyor. Ayrıca Gürel, programda sadece 4 ay içinde 12 kilo verdiğini belirtiyor.