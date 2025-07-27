Mimar Sinan'ın heykeline zarar verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve kendisinin yaptığı çeşmenin arkasında yer alan heykeline zarar verildi.

Mimar Sinan’ın heykelinin elleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce farklı renklerde boyanırken, burnu ise tahrip edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mahalle muhtarlığı tarafından heykeldeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.