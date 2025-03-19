Mimar Turgut Toydemir cinayeti: Olay yerinde keşif yapılacak

Beykoz’da trafikte tartıştığı polis memuru tarafından silahla vurularak öldürülen mimar Turgut Toydemir’in öldürülmesine ilişkin davada görülmeye başlandı.



Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık S.Ç. ile maktulün çocukları ve taraf avukatları katıldı.



POLİS MEMURU OLAY ANINI ANLATTI



Duruşmada savunmasını yapan sanık S.Ç, olay günü köprü üzerinde giderken ambulansa yol vermeyen araç fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:



“Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Sola doğru kaçarak olası kazanın önüne geçmek istedim. Aracıma hasar gelince şahsı kovalamaya başladım. Bir süre bu takip devam etti.



Olayın gerçekleştiği bölgede trafiği durdurarak şahsın yolunu kestim. Araçtan inerek şahsın yanına doğru gitmek istedim. Bu noktada maktul aracı üzerime sürerek arabaların arasından kaçarak gitti. Ben kaçıp canımı kurtardım.



İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim. Yerde 9 kovan bulundu. Tüm atışları lastiği hedef alarak attım. Arabanın sağ arka çaprazından ateş ettim. Olaydan sonra şahıs kaçmaya devam etti.



Şahsın yaralandığını bilmiyordum. 112’yi arayarak plakasını ve durumu belirttim. Asayiş ekipleri yanıma gelince şahsın kaza yaptığını ve yaralı olduğunu bana söyledi.”

TOYDEMİR’İN KIZI: ADALETE GÜVENİYORUZ



Maktulün kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau, babasının çok iyi bir insan olduğunu, etrafına hep yardım ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu, adalete de güvendiğini söyledi.



Duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntüsü izlendi.