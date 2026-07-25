Minareler devrildi, çatılar uçtu
25.07.2026 03:28
Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de kuvvetli fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezindeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği olayda bazı binaların çatılarından kopan parçalar araçlara zarar verdi.