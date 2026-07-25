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Minareler devrildi, çatılar uçtu

25.07.2026 03:28

Minareler devrildi, çatılar uçtu
Anadolu Ajansı
AA, DHA
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Kırıkkale'de kuvvetli fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

 

İlçe merkezindeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği olayda bazı binaların çatılarından kopan parçalar araçlara zarar verdi.

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