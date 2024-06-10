Minareye yıldırım düştü! Beton parçaları yere düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camii minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte beton parçaları yere döküldü.

Minareye yıldırım düştü! Beton parçaları yere düştü

Kentte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Yağışla beraber çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı'nda bulunan Nuhoğlu Camii minaresine yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesiyle birlikte beton parçaları yere döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cami etrafına güvenlik şeridi çekti.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Aslan, camide meydana gelen hasarın büyük olduğunu söyledi. Yıllardır geldikleri caminin hasar almasına üzüldüklerini belirten Aslan, "Yaklaşık beş yıldır bu camiye geliyoruz. Dün akşam yaşanan aşırı yağış nedeniyle camimizin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar almıştır. Umarım en yakın zamanda onarımı gerçekleşir” dedi.

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