Minecan hemşirenin ölümüne valilikten inceleme: "İnşallah farklı bir şey çıkmaz"

32 yaşındaki Minecan Tek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyordu. 4 yıl önce hemşireliğe başlamıştı. 6 şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitti, tedavisinin ardından taburcu oldu ancak 3 gün sonra bu kez solunum güçlüğü yaşadı. Durumu ağırlaşan Minecan Tek, tüm müdahale rağmen kurtarılamadı.



VALİLİKTEN İNCELEME

Hemşire Tek'in 6 Şubat'ta gribal enfeksiyon şüphesiyle çalıştığı hastaneye müracaat ettiğini anlatan Bakan, "Gribal enfeksiyonla ilgili müdahaleleri yapılıyor. İkinci gün hastanedeki nöbetine geliyor. Sonra eve gönderiyorlar, kendisini iyi hissetmiyor. Özel hastanede kendisine serum uygulaması yapıldığı zaman vücudunda birtakım anormallikler oluşmaya başlıyor. Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor, kendisi de oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.



Minecan hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme talimatı vereceklerini açıklayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Gribal enfeksiyona sebep olan virüsün kalp zarıyla buluşması sonucu kalbin pompalamada büyümeme haliyle ortaya çıkan bir durum. Konuyla ilgili bir vali yardımcımızı görevlendireceğiz. İnşallah farklı bir şey de çıkmaz" diye konuştu.

