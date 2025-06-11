Minguzzi ailesine tehdit davası: İki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden iki sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.'nın birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ç.D. hakkında ise hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.