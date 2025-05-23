Minguzzi ailesine tehdit davasında karar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 5 sanık için karar açıklandı.
İstanbul Kadıköy'de işlenen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
"Silahla birden fazla kişiyle tehdit" suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti.
M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan M.G., E.K., A.S.D., H.E.A. ve K.G. "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçlarından yargılanıyordu.
Sanıklar için 7 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyordu.
Sanıklar Minguzzi ailesini cinayetin ardından sürekli sosyal medya üzerinden tehdit etmiş, silahlı paylaşımlarda bulunmuşlardı. Mattia Ahmet'in anne ve babasına koruma verilmişti.
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