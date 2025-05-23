Minguzzi ailesine tehdit davasında karar

İstanbul Kadıköy'de işlenen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"Silahla birden fazla kişiyle tehdit" suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti.

M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.