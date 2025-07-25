Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliye gözaltı
İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'deki bir pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditlere ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Polis, Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderen bir kişinin kimliğini belirledi.
Emniyet güçleri bu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
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