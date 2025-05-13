Minguzzi ailesini tehdit edenlere hapis istemi: Acılı annenin telefon numarasını ele geçirmişler!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden beş sanığa 7'şer yıl hapis istendi. İddianamede yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelilerin, telefon numarasını ele geçirdikleri acılı anneye sahte ihbarda bulundukları belirlendi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesinin tehdit edilmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Savcılık, tehditlerin cinayete ilişkin ilk duruşmadan önce başladığına ve sistematik olarak devam ettiğine dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli mesajlarda, "Bizi istediğiniz yere şikayet edin, mahkemeye az kaldı." gibi ifadeler yer alıyor.
Savcılık şüphelilerin silahla paylaşımlar yaptığını da belirtti.
ANNENİN TELEFON NUMARASINI BULDU
Şüphelilerden birinin anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefon numarasını ele geçirerek sahte ihbarda bulunduğu da ortaya çıktı.
Zanlı, SMS ile kendini farklı bir isimle tanıtarak "Size hakaret eden kişilerden biri benim arkadaşım." diyor.
Aslında söz ettiği gibi bir arkadaşı yok, anne Minguzzi'yi tehdit eden kendisi.
Kendisine hayali bir isim veren zanlı, sözde arkadaşının özür dilediğini söyleyerek, "Affedecek misiniz?" diye soruyor.
Zanlının farklı isimle bir sosyal medya hesabı açtığı, hakaret ve tehdit içerikli mesajları bu hesaptan gönderdiği tespit edildi.
PAYLAŞMLAR DA DOSYADA
Tehdit ile birlikte suçluyu övme fiili de söz konusu. İddianamede bu suç kapsamında paylaşılan mesajlara yer verildi.
Şüphelilerin Ahmet Minguzzi'ye saldıran faillerin fotoğaflarını paylaşarak övgü dolu cümleler yazdıkları ifade edildi.
İddianame inceleme için mahkemeye gönderildi.
NE OLMUŞTU?
24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.
Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor.
GEÇEN HAFTA İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Cinayet soruşturmasında geçen hafta yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.
Soruşturmada iki şüpheli daha tutuklanmıştı.
Tutuklama öncesi cinayetin failinin, pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Cinayeti nasıl işlediğini gülerek anlattı
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