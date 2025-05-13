Minguzzi ailesini tehdit edenlere hapis istemi: Acılı annenin telefon numarasını ele geçirmişler!

Savcılık şüphelilerin silahla paylaşımlar yaptığını da belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli mesajlarda, "Bizi istediğiniz yere şikayet edin, mahkemeye az kaldı." gibi ifadeler yer alıyor.

Savcılık, tehditlerin cinayete ilişkin ilk duruşmadan önce başladığına ve sistematik olarak devam ettiğine dikkat çekti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesinin tehdit edilmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

ANNENİN TELEFON NUMARASINI BULDU

Şüphelilerden birinin anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefon numarasını ele geçirerek sahte ihbarda bulunduğu da ortaya çıktı.

Zanlı, SMS ile kendini farklı bir isimle tanıtarak "Size hakaret eden kişilerden biri benim arkadaşım." diyor.

Aslında söz ettiği gibi bir arkadaşı yok, anne Minguzzi'yi tehdit eden kendisi.

Kendisine hayali bir isim veren zanlı, sözde arkadaşının özür dilediğini söyleyerek, "Affedecek misiniz?" diye soruyor.

Zanlının farklı isimle bir sosyal medya hesabı açtığı, hakaret ve tehdit içerikli mesajları bu hesaptan gönderdiği tespit edildi.