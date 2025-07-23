Minguzzi ailesinin avukatına tehdit: Yakalama kararı çıkarıldı

Avukat Rezan Epözdemir Epözdemir, ailesine ve kendine yönelik tehditlerin ardından suç duyurusunda bulundu.



Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Konuyla ilgili itirazda bulunan Rezan Epözdemir, zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir,

"Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi." ifadelerini kullandı.

