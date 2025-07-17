Mattia Ahmet Minguzzi davası | Avukat Rezan Epözdemir: Ben ve eşim tehdit edildik
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dava sürerken, Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.
İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.
Minguzzi'nin öldürüldüğü noktada yaşananları gören 7 tanık mahkemede ifade verecekti. Ancak aralarından bazıları adliyede olmalarına rağmen isimleri seslenildiği sırada orada değillerdi, bu nedenle mahkeme başkanı ara karar verdi, davayı 2 Ekim'e erteledi.
Suça sürüklenen iki çocuğun ise tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verildi.
Öte yandan olay günü cinayetin faillerinin yanında olan 18 yaşından küçük iki şüpheli hakkında da suça ortak oldukları gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame kabul edilirse iki dosya birleştirilecek.
AVUKAT: EPÖZDEMİR BEN VE EŞİM TEHDİT EDİLDİ
Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.
Hak arama özgürlüklerini kullandıklarını aktaran Epözdemir, "Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz." dedi.
Tehdide maruz kaldıklarını söyleyen Epözdemir, "Ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.
B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.
İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.
Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.
İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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