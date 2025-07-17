Mattia Ahmet Minguzzi davası | Avukat Rezan Epözdemir: Ben ve eşim tehdit edildik

Suça sürüklenen iki çocuğun ise tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verildi. Öte yandan olay günü cinayetin faillerinin yanında olan 18 yaşından küçük iki şüpheli hakkında da suça ortak oldukları gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame kabul edilirse iki dosya birleştirilecek.

Minguzzi'nin öldürüldüğü noktada yaşananları gören 7 tanık mahkemede ifade verecekti. Ancak aralarından bazıları adliyede olmalarına rağmen isimleri seslenildiği sırada orada değillerdi, bu nedenle mahkeme başkanı ara karar verdi, davayı 2 Ekim'e erteledi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.

AVUKAT: EPÖZDEMİR BEN VE EŞİM TEHDİT EDİLDİ

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.

Hak arama özgürlüklerini kullandıklarını aktaran Epözdemir, "Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz." dedi.

Tehdide maruz kaldıklarını söyleyen Epözdemir, "Ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.