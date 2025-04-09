Minguzzi cinayeti milat olacak: Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Minguzzi'nin 15 yaşında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Minguzzi ailesi, katilin çocuk olduğu için ceza indirimi alacak olmasına tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen aile, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söylemişti.



YENİ DÜZENLEME GELİYOR



AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alınması ve infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdiğini söyledi.



18 yaş altı çocuk suçlular için "suça sürüklenen çocuklar" tabirini kullandıklarını belirten Durgut, "Onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından çalışmalara başladıklarını söyleyen Durgut, "İnşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak." diye konuştu.



Durgut, yeni düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin soru üzerine, "Kendi ülkemizin dinamiklerine göre çalışacağız." ifadesini kullandı.



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"DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEDİK"



Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalara yönelik dünya örneklerini incelediğini bildiren Durgut, "ABD'de, Güney Afrika'da, Fransa'da, İngiltere'de bu çocuk suçlularla ilgili suçun mahiyetine göre bir cinsel saldırı varsa ya da hiçbir sebep yokken çok gaddarca bir cinayet işlenmişse böyle durumlar için müebbedi de öngören cezalar olabiliyor." dedi.



Kamu vicdanını rahatlatacak, adaleti tesis edecek ve ıslah etmeye de hizmet edecek bir düzenleme olacağını belirten Durgut, "Ülkemizde nasıl uygularız, nasıl bir adaptasyon yapacağız, o tabii uzmanların uzunca çalışmasını gerektiriyor hem de bizim sosyolojik dinamiklerimize uygun bir çalışma olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Suça sürüklenen çocuklara ilişkin önleyici tedbirlerin de gündemde olduğunu anlatan Durgut, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bu konuda ortak çalışmaları olduğunu vurguladı.



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