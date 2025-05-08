Minguzzi cinayetinde iki tutuklama: Yeni görüntüler ortaya çıktı

18 yaşından küçük iki zanlı tutuklanmıştı. Bu görüntülerde yer alan ve onlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.



A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.



Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:



"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."



"B.B.'DE ÜZÜNTÜ VEYA PANİK HALİ GÖRMEDİM"



Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.



U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:



"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."



B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.



M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.



Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.