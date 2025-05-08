Minguzzi cinayetinde iki tutuklama: Yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Cinayetin failinin, pazarda arkadaşlarıyla Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı.
İstanbul'da 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö.'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
M.A.D. ile A.Ö., polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, hakimlikçe alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.A.D ile A.Ö adlı şüphelilerin katil zanlılarıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.
CİNAYETİN ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Cinayetin failinin, pazarda suç ortağıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı. O kayıtta saldırganların arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya gelen Minguzzi'yi husumetleri varmışçasına hedef aldığı görülüyor.
Cinayetin öncesindeki görüntülerde cinayetin faili B.B önce arkadaşlarıyla pazarda dolaşırken Mattia Ahmet Minguzzi ile karşılaştı. Üzerine yürüdü ve laf attı.
Taraflar ayrıldı ancak saldırgan takibi sürdürdü. Bu sefer araya esnaf girdi. Grup bir kez daha Minguzzi'nin peşine düştü. Koşarak pazarın her yerinde onu aradılar.
Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi arayan çocuğun yerini ise zanlının suç ortağı gösterdi. 15 yaşındaki B.B. koşarak Mattia Ahmet'i bıçakladı. Suç ortağı 16 yaşındaki U.B ise yerde tekme attı. Her şey birkaç dakika içinde gerçekleşti.
Kaçan 2 saldırgan Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştu. Katil, gülerek Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlattı.
18 yaşından küçük iki zanlı tutuklanmıştı. Bu görüntülerde yer alan ve onlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.
A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.
Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:
"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."
"B.B.'DE ÜZÜNTÜ VEYA PANİK HALİ GÖRMEDİM"
Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.
U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:
"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."
B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.
M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.
Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.
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