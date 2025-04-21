Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma organize suç örgütü kapsamına alındı

İstanbu Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sonra sanıklar hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürerken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturma dosyası, savcılık tarafından "organize suç örgütü faaliyeti" kapsamında değerlendirilerek derinleştirildi. Bu kararın, ailenin bir süredir tehdit edildiğine dair mesajların ortaya çıkması üzerine alındığı öğrenildi.



İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde 24 Ocak günü bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.



Soruşturmada Minguzzi ailesini tehdit eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, sanıklar Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Davada gözaltına alınan 67 yaşındaki Duran A. ifadesinde "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım." demişti.





