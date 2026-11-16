Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ’nin ölümünün ardından sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan, bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Tehdit’ ve ‘Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AHMET MATTİA MİNGUZZİ CİNAYETİ

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda saldırıya uğradı.

Şüphelilerin basına yansıyan ifadelerine göre Minguzzi ve saldırganlar arasında önce tartışma yaşandı. Sonra saldırganlardan biri, tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan çocuğu tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti, cenazesi 10 Şubat 2025'te toprağa verildi.