Minguzzi davasında yeni gelişme: Başsavcılıktan istinaf başvurusu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın 21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.’nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiş, cezalarda indirim uygulanmamıştı.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın mütalaaya aykırı olması nedeniyle istinaf yoluna başvurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gerekçeli kararın 28 Ekim 2025 tarihinde tebliğ edildiği, mütalaaya aykırı çıkan sanık A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur." denildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında B.B. ile U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müşterek fail, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasının ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin talep edildiği anımsatılmıştı.



Açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edilmişti.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ



Türkiye'nin aylardır konuştuğu cinayet 24 Ocak'ta Kadıköy'de işlenmişti.



Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçaklamıştı.

B.B.'nin yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelemişti.

Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirmişti.

MİNGUZZİ AİLESİNİ TEHDİDE İDDİANAME

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli hakkında da iddianame hazırlandı.



Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atılmıştı.



Mesajların Furkan A. tarafından atıldığı belirlendi. Şüpheli, ifadesinde Minguzzi ailesine mesaj attığını kabul etmedi.



İddianamede, Furkan A.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ve Minguzzi ailesinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek suç işlediği belirtildi.



Şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlamarıyla 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.