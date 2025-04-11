Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı: Emniyet özel ekip kurdu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.



Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re’sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturuldu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emnyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütüyor. Emniyet ve istihbarat birimlerinin elinde saldırıya ilişkin birtakım görüntü ve bilgiler olduğu kaydedildi.



Oluşturulan özel ekibin 15 yaşındaki Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını açığa çıkarmak üzere çalışma yaptığı ve faillerin kısa sürede yakalanmasının beklendiği öğrenildi.