Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen bu silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı.