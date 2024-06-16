Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolden çıkan servis aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Kaza -Kütahya yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresinde olan ve Kütahya istikametine ilerleyen 26 TH 334 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada sürücü Y.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan 4 vatandaş yarandı.

Toplam 5 yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 kişi yaralandı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 kişi yaralandı

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