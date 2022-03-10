Minibüs çarptı belediye sürükledi

Eskişehir'de minibüsün çarptığı iki köpekten biri öldü.



75’inci Yıl Mahallesi Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısında geçmek isteyen iki köpek bir minibüsün altında kaldı.



Köpeklerde biri yan tarafından kaçarak kurtulurken, diğeri ise metrelerce minibüs altında sürüklendi.

Köpeklere çarptıktan sonra ise minibüs olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören hayvanseverler durumu Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi.

Mİnibüsün çarptığı köpek metrelerce sürüklendi.

BOYNUNDAN BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ



Olay yerine gelen ekiple görevli bir çalışan, yaralı köpeği boynuna geçirdiği iple sürükleyerek yol kenarına getirdi.



Ardından köpeği araca koyarak uzaklaştı. Tedavi için alınan ve sürüklenen köpek götürüldüğü barınakta öldü.



Olay sonrasında hayvanseverler durumu emniyet ve savcılığa bildirdi. Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.



PERSONEL AÇIĞA ALINDI



Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bugün sosyal medyada bizleri çok üzen bir görüntü ile karşılaştık. Geçici Hayvan Barınağı yetkilisinin bir sokak köpeğine, belediyemize yakışmayan ve asla onaylamadığımız bir şekilde müdahale etmesi üzerine, ilgili personelin derhal açığa alındığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.