Minibüs duvara çarptı: 14 yaralı

Zonguldak'ta bir minibüsün freni arızalandı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Minibüs duvara çarptı: 14 yaralı

U.E'nin (61) kullandığı yolcu minibüsü, Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu duvara çarptı.

Kazada sürücü ile 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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