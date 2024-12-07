Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi neticesine minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü.
Kaza, Daday-Eflani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı M. yönetimdeki otomobil ile Çağrı Şahin yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Kazada Hakkı M. yönetimdeki otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü.
Yaralanan 3 vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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