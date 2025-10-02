Minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Muğla'da minibüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

'nın Milas ilçesinde T.I. yönetimindeki çekici ile N.S. yönetimindeki minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minibüsteki yolculardan Mehmet Günaydın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan E.K. ve diğer 9 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

