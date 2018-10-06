Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yavuz Uzunyurt idaresindeki otomobil, kalıcı konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ ışıklı kavşağında, Süleyman Bozdağ yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan bazı yolcular, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Sena Uzunyurt, İlknur Uzunyurt, Emine Yoldaş, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevinç Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcaoğlu, olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.