Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Ahmet Doğan idaresindeki minibüs, Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun ilçeye bağlı Gözeli Köyü kavşağında Salih Cinkis yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan biri çocuk dört kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Doğan ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.