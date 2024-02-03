Minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Manisa’da Alaşehir-Kula karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, karayolunun Tepeköy mevkisinde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Kula yönüne giden M.D. yönetimindeki 45 ANC 167 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki 33 D 6184 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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