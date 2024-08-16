Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk, 8 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 6'sı çocuk, 8 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk, 8 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmailağatolu köyü yakınlarında meydana geldi.

Kur'an kursundaki çocukları evlerine götüren Ertuğrul Boz (28) yönetimindeki minibüs, kavşakta Enes Doğanay (19) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile Medine Ocak (17), Hasan Turan Çetin (6), Emir Talha Çetin (9), Rabia Nur Çetin (21), Hasan Hüseyin Altın (9) ve Emre Tutak (6) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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