Minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BC 4262 plakalı , kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı.

Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...