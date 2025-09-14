Minibüs kontrolden çıktı, kayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Adana'da kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Minibüs kontrolden çıktı, kayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

'nın Kozan ilçesinde Ergenuşağı Mahallesi Bostanlı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada minibüsteki Sevgi K. ve Gülseren K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...