Minibüs kontrolden çıktı, kayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Adana'da kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Ergenuşağı Mahallesi Bostanlı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.
Kazada minibüsteki Sevgi K. ve Gülseren K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Adana