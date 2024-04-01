Minibüs, refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı: 1’i Kırgızistanlı 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana geldi.

Orhangazi'den Yalova istikametine seyreden Burhan Mikail’in kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan minibüs, refüjdeki ağaçlara çarpıp takla atarak ters döndü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü ile yanındaki Ercan Akdemir, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.