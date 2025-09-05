Minibüs şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı
Bingöl'de bir minibüs şarampole devrildi. Araçtaki 7 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Bulgurlu köyündeki bir mezrada gerçekleştirilen cami açılış programından dönenlerin içerisinde bulunduğu Mustafa G. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Trafik Kazası
- Bingöl
- Bingöl Genç