Minibüs şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı

Bingöl'de bir minibüs şarampole devrildi. Araçtaki 7 kişi yaralandı.

'ün Genç ilçesinde Bulgurlu köyündeki bir mezrada gerçekleştirilen cami açılış programından dönenlerin içerisinde bulunduğu Mustafa G. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

