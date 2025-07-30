Minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı

D-100 kara yolu Sarıkaya köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Erzincan yönüne giden İ.D.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.