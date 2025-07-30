Minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir minibüs şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı

D-100 kara yolu Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Erzincan yönüne giden İ.D.'nin kullandığı , sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...