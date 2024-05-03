Minibüs şoförlerinden özel servis kiralayan öğrencilere saldırı: Soruşturma başlatıldı

Trabzon'da bir grup üniversite öğrencisi minibüs şoförleri tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda iki sürücü gözaltına alınırken üniversiteden kınama açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Valilik tarafından konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Minibüs şoförlerinden özel servis kiralayan öğrencilere saldırı: Soruşturma başlatıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiraladı.

Servisin önü seyir halindeyken bir grup minibüs sürücüsü tarafından kesildi. Servis şoförü ve öğrenciler tehdit edilirken bazı öğrenciler saldırıya uğraşdı.

Darp raporu alan öğrencilerin şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Üniversite rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da "öğrencilerimize yapılan bu saldırganlığı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin gözaltına alındığının hatırlatıldığı açıklamada Valiliği tarafından konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Minibüs şoförlerinden özel servis kiralayan öğrencilere saldırı: Soruşturma başlatıldı - 1

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