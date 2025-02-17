Minibüs şoföründen yolcuya ücret dayağı
İstanbul Küçükçekmece'de minibüs şoförü, ücreti ödemediğini öne sürdüğü yolcuyu yumruklayarak dövüp yere fırlattı. Dayak yiyen kişi, diğer yolcuların araya girmesiyle kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da bir minibüs şoförü, para vermediğini iddia ettiği yolcuyu dövdü.
Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında minibüs şoförü seferini yaptıktan sonra durağa geldi.
Burada yolcular araçtan inerken şoför, ücreti ödemediğini iddia ettiği bir yolcu ile tartışmaya başladı.
Yolcunun karşılık vermesi üzerine sinirlenen şoför, araçtan inerek saldırmaya başladı.
Yolcuyu yumruklayan şoför onu tutup yere fırlattı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken tartışma bir süre daha devam etti.
Bunun üzerine araçtan tekrar inerek koşmaya başlayan minibüs şoförünü, bir yolcu tutarak engelledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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