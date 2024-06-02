Minibüs sulama kanalına düştü

Erzincan-Erzurum kara yolu üzeri Hancı Çiftliği köyü mevkiinde bir minibüs, saat 10.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu ve yan yattı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sulama kanalındaki minibüsün içerisinde yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sedyeyle kıyıya taşındı.
Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
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