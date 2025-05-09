Minibüs takla attı: Bir ölü

Kaza Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi.



Arkasında şap makinası bağlı olan A.B.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan F.Ö. ve İ.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.B. hayatını kaybederken, A.B. ve F.Ö. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.