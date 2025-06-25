Minibüs ters şeritte dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı

Ters şeride girip 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin ölümüne neden olan sürücü kaza yerinden kaçtı.

Olay gece yarısı Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi.

Şehir merkezi istikametine giden B.K. yönetimindeki minibüs ters şeride girince İ.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan Mehmet Kaya hayatını kaybetti. Sürücü İ.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.