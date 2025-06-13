Minibüs, tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsünde 16 kişi yaralandı.

Minibüs, tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun geçişinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

gece saatlerinde Havullu Köyü mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyreden M.T. idaresindeki yolcu minibüsü, S.B. yönetimindeki piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.

Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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