Bağcılar'da, trafikte tartıştıkları minibüs şoförü Mustafa Yağcı'yı öldürdüğü iddia edilen iki kardeşin, müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olayın meşru müdafaa kapsamında olduğunu ifade ederek, sanıkların beraatini talep etti. Sanıkların, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada cumhuriyet savcısı, hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Mehmet Yalçın'ın olay tarihinde kullandığı minibüsle kardeşi olan diğer sanık Sabahattin Yalçın ile giderken, maktul Yağcı'nın kullandığı minibüsün sol aynasına çarptığı anlatıldı.



Sanıkların yolcu indirmek için minibüsü durdurduğunda, maktulün de kendi aracından inerek sanıkların yanına doğru gittiği, bu sırada sanık Mehmet Yalçın'ın da araçtan indiği ifade edilen mütalaada, sanıklar ve maktul arasında çıkan itiş kakışı vatandaşların araya girerek durdurduğu belirtildi.



Mütalaada, birkaç kez telefon görüşmesi yapan maktulün girdiği sokak arasında plakası tespit edilemeyen bir araçtan pala aldığı dile getirilerek, maktulün palayla sanıkların minibüsüne doğru koştuğu, bunu gören sanık Mehmet Yalçın'ın da aracından çakı alarak maktulün göğsüne tekme attığı, maktulün de palayla saldırdığı Mehmet Yalçın'ı başından yaraladığı, sanık Sabahattin Yalçın'ın da buna engel olmaya çalışırken maktulün koluna palayla vurması sonucu yaralandığı anlatıldı.



Sanık Mehmet Yalçın'ın, Sabahattin Yalçın ile yerde boğuşan maktulün hayati bölgelerine 3-4 kez çakıyla vurduğu ifade edilen mütalaada, sanıkların yaralanmalarının Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı.



Olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığı, maktulün telefonla yardım isteyip, başka araçtan pala aldığı belirtilen mütalaada, kapalı yolda gidebilecekleri bir yer olmayan sanıkların kendilerine yapılan saldırıda kaçma zorunluluklarının bulunmadığı, palaya karşı basit nitelikteki bıçakla karşılık verdikleri kaydedildi.



Sabahattin Yalçın'ın da kardeşine karşı haksız saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiğine işaret edilen mütalaada, her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı defetmek amacıyla hareket ettikleri aktarıldı.



Mütalaada, sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesindeki meşru müdafaa kapsamında ceza verilemeyeceği, bu nedenlerle sanıkların beraatlerine karar verilmesi istendi.



"SANIKLARIN CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ"



Duruşmada söz alan müşteki avukatı Haydar Aküzüm ise mütalaaya katılmadıklarını, haksız eyleme sebebiyet verenlerin sanıklar olduğunu belirtti. Her iki sanıkta da olay anında bıçak olduğunu kaydeden Aküzüm, "Sanıkların girdikleri yer Parseller'in göbeğidir. Bilinçli ve kasıtlı olarak ters yola girmişlerdir. Hazırlıklı gelmişlerdir. Ölenin ise silahı yoktur. Eylem tasarlama şeklinde gerçekleşmiştir. Cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.



Müşteki avukatının beyanının alınmasından sonra tanık Atakan T.'nin ifadesi alındı. Olay anında, evine gitmek üzereyken yaşananları gördüğünü dile getiren Atakan T., sanıkların ters şeritten giderek, maktulün önünü kestiklerini söyledi. Sanık kürsüsündeki Mehmet Yalçın'ı göstererek, bu sanığın maktulü kalbinden bıçakladığını gördüğünü anlatan Atakan T. "Ölenin de elinde bir alet vardı ama ne olduğunu göremedim. Zaten kullanmaya fırsatı olmadı. Diğer sanık da maktulün sırtından hamle yapıyordu" diye konuştu.



Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep ederken, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.



Mütalaaya ve tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanıklardan Mehmet Yalçın, tanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Önümü kesmelerine rağmen ben bu insanlardan kaçtım. Aşağı indiğimde kardeşim bunlara yapmayın, diye yalvardı. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanık Sabahattin Yalçın da tahliyesini talep ederek, "Tanığın verdiği ifade yalan. Ben 9 aydır tutukluyum. Halen sol kolumu kullanmakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Taraflara esasa ilişkin beyanlarını sunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 14 Haziran 2018'de minibüs şoförlüğü yapan maktul Mustafa Yağcı'nın trafikte diğer minibüs şoförleri Mehmet Yalçın ve kardeşi Sabahattin Yalçın'la tartıştıkları, daha sonra çıkan kavgada maktulün palayla sanıklara saldırdığı, arbede sırasında da sanık Mehmet Yalçın'ın 3-4 kez bıçakla hamle yaptığı maktulün kaçtığı ve hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor.



İddianamede, sanıklar Mehmet Yalçın ve Sebahattin Yalçın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.