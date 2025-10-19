Minibüsçülerin kavgası: "Sen öldün" diyerek saldırdı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir minibüs şoförü, meslektaşına tekme tokat saldırdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförü, karşı yönden gelen ve aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi.

Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.

"SEN ÖLDÜN" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırdığı saldırgan şoför, bu kez diğer şoföre "Sen öldün." tehdidinde bulundu.

Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan şoför minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.