Minibüse çarpan otomobil takla atıp bariyere saplandı. 1 kişi öldü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil , Hekimbaşı yol ayrımında minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplanarak ters döndü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.