Minibüse tekme atmak isterken belini kırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iddiaya göre U.M., cadde üzerine otomobilini uygunsuz park etti.

Arkadan gelen S.K. yönetimindek şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs yoldan geçemedi. S.K., U.M.’yi uyararak, aynasını kapatmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden sonlandırıldı.



TEKME ATMAK İSTERKEN BELİNİ KIRDI



Minibüs yoluna devam ettiği sırada U.M. sinirlerine hakim olamayarak minibüsün arka kısmına tekme atmak istedi. Dengesini kaybeden U.M., düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve belinde kırık tespit edilen U.M., tedaviye alındı.



Öte yandan U.M.’nin 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, minibüs sürücüsü S.K.'nın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.