Minibüse uzun namlulu silahla saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.



Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti.



Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralandı.



Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı Haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

