Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yanarak öldü

Adana'da işçi taşıyan minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, saat 16.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle çarpışan ve işçi taşıyan minibüste yangın çıktı. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yere savrulduktan sonra alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Motosikletin sürücüsünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cesedi, kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Abdulmuttalip Halaf olduğu belirlendi. 

