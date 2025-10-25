Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Körez Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'ın (50) kullandığı plakasız motosiklet, Uşak istikametine seyir halindeki M.F.K. (27) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kontrolünde yapılan incelemede İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü M.F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.