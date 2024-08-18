Minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü Osman Gülseren yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü öldü

Kaza, saat 18.30 sıralarında - Kastamonu yolu üzerinde bulunan Çerçen Kavşağı'nda meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şahin T. yönetimindeki 37 AY 236 plakalı kapalı kasa minibüs, kavşakta Osman Gülseren yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Gülseren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü Şahin T. ise yaralı olarak  Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Gülseren'in cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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