Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Plakaları henüz öğrenilemeyen Mustafa K'nin kullandığı minibüs ile Hatice Ç. yönetimindeki otomobil Çaykenarı Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.