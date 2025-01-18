Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Plakaları henüz öğrenilemeyen Mustafa K'nin kullandığı minibüs ile Hatice Ç. yönetimindeki otomobil Çaykenarı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Estetik yetkisi yargı yolunda

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...