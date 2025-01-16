Minibüslerde kısa mesafe ücreti ne kadar oldu? 2025 İstanbul minibüs ücretleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte, 2025 İstanbul minibüs ücretleri...



2025 İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİ



Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25'e çıktı.



4-7 kilometre arası 19 liradan 26'ya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27'ye, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28'e, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30'a, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16'ya çıktı.



